Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанских чиновников забыть об отпусках и отдыхе

Министры и руководители регионов в Казахстане должны забыть об отпусках и отдыхе и сосредоточиться на решении возникших из-за пандемии и снижения цен на нефть проблем. Об этом заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в режиме видео-конференц-связи, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов (глав администраций регионов) по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью", - цитирует главу государства его пресс-служба в Twitter.

"Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента - никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и так далее", - предупредил Токаев.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера экономики. "Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами", - пояснил президент.

В этой связи он заявил, что нельзя распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы. "Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология", - пояснил Токаев.