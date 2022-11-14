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Экономика Казахстана страдает от ситуации в Украине - МИД

Казахстан Материалы 14 ноября 2022 12:39 (UTC +04:00)
Экономика Казахстана страдает от ситуации в Украине - МИД

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Экономика Казахстана страдает от ситуации в Украине.

Об этом в интервью португальской газете "Diário de Notícias" сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает в понедельник Trend.

По его словам, с точки зрения экономического воздействия, экономика Казахстана страдает, поскольку в значительной степени связана с российской экономикой.

«Мы являемся частью Евразийского экономического союза - мы члены-учредители этого союза, созданного в Астане в 2014 году, когда состоялось подписание договора. У нас в Казахстане также около девяти тысяч российских компаний или смешанных компаний с российским капиталом. Если сравнить это с шестью тысячами европейских компаний, которые присутствуют в стране, то становится очевидным большое присутствие России», - сказал Василенко.

Поэтому, отметил он, если российская экономика испытывает трудности, экономика Казахстана также будет ощущать их влияние.

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