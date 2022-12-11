США продолжат расширять сотрудничество с Казахстаном в различных областях - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США продолжат расширять сотрудничество с Казахстаном в различных областях, сказал Trend в пятницу представитель Госдепартамента США.

"У нас много программ с Казахстаном, которые охватывают широкий круг тем: бизнес, профессиональные обмены, образование и английский язык, программы здравоохранения, безопасность, наращивание потенциала независимого гражданского общества и так далее. Все они будут продолжаться", - сказал источник.

По его словам, США будут продолжать сотрудничество с Казахстаном и помогать в проведении реформ внутри страны и укреплении связей по всей Центральной Азии и за ее пределами.

"Мы поддерживаем программу реформ Президента Токаева и поощряем ее реализацию, включая реформы по расширению участия общественности в политическом процессе и другие. США готовы сотрудничать в полной реализации этих реформ", - сказал источник.

Он отметил, что на протяжении более 30 лет у США были тесные и стабильные партнерские отношения с Казахстаном. США продолжают поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана, сказал представитель Госдепа.