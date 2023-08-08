В Туркестанской области Казахстана планируется собрать более трех миллионов тонн урожая

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Туркестанской области Казахстана осуществлены посевы сельскохозяйственных культур на площади 860 тысяч гектаров. В регионе в настоящее время осуществляется уборка урожая зерна. Планируется собрать 464,5 тысячи тонн зерна с общей площади 263,8 тысячи гектаров. Также в текущем году ожидается собрать 3,1 миллиона тонн овощей, огородных и картофельных продуктов, сообщает пресс-служба акимата области, передает Trend.

На данный момент уже собрано около 200 тысяч тонн овощей, более 70 тысяч тонн картофеля и свыше 170 тысяч тонн бахчевых культур. Из запланированных 4,1 миллиона тонн кормов к сбору уже готово 3,5 миллиона тонн (82%). Уборочные работы будут завершены в срок.

Обзор хода осенне-полевых работ был представлен на аппаратном совещании, которое провел аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Согласно словам руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбека Оспанова, по результатам диверсификации посевов, площади посева зерновых культур увеличились на 4,3 тысячи гектаров и составили 318 тысяч гектаров по сравнению с предыдущим годом. Площади посева овощей, картофеля и бахчевых культур увеличились на 9,7 тысячи гектаров и достигли 129,1 тысячи гектаров. Площади посева кормов увеличились на 6,7 тысячи гектаров и достигли 227,7 тысячи гектаров. Однако площади посева масличных культур сократились на 6,3 тысячи гектаров и составили 73,5 тысячи гектаров, а хлопчатника - на 14,9 тысячи гектаров и составили 111,4 тысячи гектаров.