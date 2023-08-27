Еще на одной шахте в Казахстане произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В воскресенье на шахте "Саранская" в Карагандинской области произошел пожар, передает Trend.

Возгорание на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау" произошло ночью, всех работников удалось поднять на поверхность.

"27 августа на шахте "Саранская" в 01:55 произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован. Все работники поднялись на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиталл Темиртау".

Напомним, что 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек. На поверхность были выведены 222 работника. В результате ЧП погибли 5 шахтеров.