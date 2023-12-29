Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций

БАКУ /Trend/ - Казахстан принял решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров казахстанским СМИ.

По его словам, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране организаций в целях его актуализации. Так, в рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН.

"Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - подчеркнул Смадияров.

Говоря о политических контактах, он отметил, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.

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