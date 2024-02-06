Главы ряда ведомств Казахстана переназначены на свои должности

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министр юстиции, а также министр сельского хозяйства Казахстана сохранили свои посты в новом правительстве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующие указы подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, Багдат Мусин был переназначен на пост министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Азамат Ескараев - министром юстиции, а Айдарбек Сапаров - министром сельского хозяйства.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.