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Главы ряда ведомств Казахстана переназначены на свои должности

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 17:04 (UTC +04:00)
Главы ряда ведомств Казахстана переназначены на свои должности

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министр юстиции, а также министр сельского хозяйства Казахстана сохранили свои посты в новом правительстве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующие указы подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, Багдат Мусин был переназначен на пост министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Азамат Ескараев - министром юстиции, а Айдарбек Сапаров - министром сельского хозяйства.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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