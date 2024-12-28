Президенты Казахстана и России обсудили работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы в Актау

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Токаева, главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи города Актау.

"Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что созданная Правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий", - сообщили в офисе Президента Казахстана.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.