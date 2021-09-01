Минсельхоз Кыргызстана планирует продлить освобождение от уплаты НДС при ввозе сахара и масла

Минсельхоз Кыргызстана планирует продлить сроки освобождения от уплаты НДС сахара белого и сахара-сырца тростникового до 30 сентября 2021 года и масла растительного до 31 декабря 2021 года, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 августа в министерстве состоялась встреча производителей сахарной свеклы, представителей завода по переработке сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» и импортеров сахара белого с участием представителей Министерства экономики и финансов КР, Государственного агентства по антимонопольному регулированию при МЭФ КР.

На встрече обсуждался вопрос о ситуации на рынке сахара на мировом рынке и зависимости национального рынка сахара от существующих и предполагаемых объемов производства сахара в основных странах-производителях в мире и в ЕАЭС.

Участники встречи отметили, что прогнозируется уже третий сезон подряд сокращение производства сахара по всему миру в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В этой связи представителями МСВХРР КР и МЭФ КР принято решение об инициировании проекта постановления кабинета министров КР «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики №42 от 24 июня 2021 года «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемых в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары» в части продления сроков освобождения от уплаты НДС сахара белого и сахара-сырца тростникового до 30 сентября 2021 года и масла растительного до 31 декабря 2021 года.

«Всех заинтересованных лиц в ввозе сахара белого и сахара-сырца на территорию Кыргызской Республики с третьих стран и стран ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины и НДС просим обратиться в отдел продовольственной безопасности МСВХРР КР по тел. +996312623644, 0557557529, 0995754875», - говорится в сообщении.

В то же время в Антимонопольном органе напомнили, что временное госрегулирование цен на масло растительное подсолнечное и на сахар-песок завершено 25 августа 2021 года.

Также сообщается, что 31 августа 2021 года истек срок постановления кабмина КР №42 от 24 июня 2021 года, где налог на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов применялся к импортируемым и реализуемым на территории Кыргызстана сахару и маслу растительному.

Отмечается, по итогам временного государственного регулирования цен на масло растительное подсолнечное и на сахар-песок осуществлено 372 выездов, проведены разъяснительные мероприятия в 1967 объектах, за нарушения выдано 56 предписаний субъектам торговой деятельности, а также 292 уведомления о введении госрегулирования и разъяснения по исполнению приказа Госагентства по установленным надбавкам.