Назван доход от добычи полезных ископаемых в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2022 года общий объем добычи полезных ископаемых в Кыргызстане составил 11,6 миллиарда сомов (145,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Доход от добычи каменного и бурого угля в Кыргызстане в отчетном периоде составил 1,4 миллиарда сомов (17,6 миллиона долларов), а сырой нефти и природного газа - 2,3 миллиарда сомов (29,5 миллиона долларов).

Отмечается, что общая сумма добычи металлических руд в отчетном периоде в Кыргызстане составила 7,7 миллиарда сомов (96,8 миллиона долларов).