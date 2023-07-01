В Кыргызстане растет популярность платежей посредством QR-кода

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Национального банка Кыргызстана, с момента запуска проекта в мае 2022 года и по состоянию на 1 июня 2023 года было проведено 179 тыс. платежей с использованием QR-кода, передает Trend.

Из общего числа платежей, 14,7 тыс. были произведены за государственные услуги.

В Кыргызстане было установлено 11 332 QR-кода в различных торгово-сервисных точках по всей стране, чтобы позволить банкам и платежным организациям принимать безналичные платежи за товары и услуги.

Основная цель создания единого платежного пространства с использованием QR-кода в Кыргызской Республике заключается в увеличении доли безналичных платежей и развитии банковской и платежной инфраструктуры для проведения расчетов.

QR-код представляет собой специальное черно-белое изображение, содержащее зашифрованную информацию, такую как ссылка на веб-сайт, электронный каталог товаров или мобильное приложение. Он является двухмерным штрихкодом и может использоваться для проведения финансовых платежей и переводов.

Чтение QR-кода производится с помощью камеры смартфона и специальной программы, установленной на устройстве. Это позволяет быстро получить информацию, закодированную в QR-коде, и осуществить соответствующий платеж.

В Кыргызстане был разработан национальный стандарт QR-кода для финансовых платежей, утверждены Правила пользования, и введен новый субъект - оператор взаимодействия, чтобы обеспечить межсистемную интеграцию различных платежных систем.

В декабре 2022 года Национальный банк Кыргызстана завершил мероприятия по межсистемной интеграции платежных систем, включая банковские карты, электронные кошельки и мобильные приложения. Это позволило создать единое платежное пространство для проведения платежей и переводов с использованием QR-кода.