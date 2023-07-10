Транзитная роль Кыргызстана возрастет с запуском ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Запуск железнодорожной линии из Китая через Кыргызстан в Узбекистан повысит транзитную роль Кыргызстана в Центральной Азии.

Об этом сообщил Trend главный инженер национальной компании "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги") Роман Спасский.

"В настоящее время одной из главных задач в области развития транспортной сети в стране является объединение юга и севера страны через железнодорожное сообщение. В перспективе это произойдет путем продления данной железной дороги (Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече) до района Макмал, где предполагается строительство железнодорожной линии из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, что также приведет к повышению транзитной роли республики в Центральной Азии", — сказал он.

В частности, Спасский особенно подчеркнул важность строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор как значимого транспортного и экономического проекта для страны.

По его словам, запуск этой линии будет способствовать улучшению транспортировки товаров и является частью общего развития транспортной инфраструктуры страны в целях формирования единой транспортной сети Кыргызстана.

Строительство железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече началось в 2022 году, в том же году было завершено строительство запланированных 5 километров железной дороги. Как сообщили в компании, в 2023 году планируется построить еще 15 километров железной дороги.

Ожидается, что развитие железнодорожного транспорта окажет положительное воздействие на развитие экономики Кыргызстана. Особенно это касается сферы торговли, добычи и транспортировки природных ресурсов, а также транспортировки сельскохозяйственных и строительных материалов.