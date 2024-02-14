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Кыргызстан и Узбекистан обсудили возможности экспортного сотрудничества

Кыргызстан Материалы 14 февраля 2024 03:28 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Узбекистан обсудили возможности экспортного сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В городе Хива Хорезмской области Узбекистана прошла деловая встреча, посвященная представлению экспортных возможностей Кыргызстана, сообщила пресс-служба торгового представительства при министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, торговый представитель Алмаз Темирбеков рассказал предпринимателям Хивы о широком спектре экспортного потенциала своей страны.

Сообщается, что представители торгового представительства подчеркнули интерес хивинских предпринимателей к различным аспектам экспортного потенциала Кыргызстана, особенно к сельскохозяйственной продукции и солнечным фотоэлектрическим панелям. Этот успешный шаг способствует развитию торговых отношений между регионами и открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечается, что представители бизнес-сообщества Хорезмской области выразили глубокий интерес и поддержку, что считается важным моментом в укреплении экономических связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.

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