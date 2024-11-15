В Кыргызстане снизилась добыча природного газа

БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане в январе-августе 2024 года было добыто 20 миллионов кубометров природного газа, что на 3,1 процента меньше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Межгосударственный статистический комитет СНГ.

Кроме того, в стране в январе-августе 2024 года было добыто 200 тысяч тонн нефти и газового конденсата, что на 0,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в Кыргызстане в указанный период было добыто 2 миллиона тонн каменного и бурого угля, что на 1,8 процента больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Отметим, что по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, объем промышленной продукции, произведенной в стране в январе-августе 2024 года, составил более 330 миллиардов сомов (примерно 3,19 миллиарда долларов США), что на 0,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.