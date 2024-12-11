Глава Кабинета министров Кыргызстана совершит рабочий визит в Москву

БИШКЕК/Trend/ - Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров 11-13 декабря совершит рабочий визит в Москву.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

В рамках визита Жапаров примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП СНГ) и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

На заседании СГП СНГ состоится обсуждение актуальных вопросов дальнейшего экономического взаимодействия с подписанием ряда документов, в том числе в области цифровой трансформации транспортного комплекса, в вопросах подготовки кадров для пенитенциарных служб, препятствиях во взаимной торговле государств – участников СНГ, в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2025–2026 годы и другие.

На заседании ЕМПС будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе в сфере оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.