Готов самолет для транспортировки гражданина Кыргызстана, пострадавшего в авиакатастрофе близ Актау

БИШКЕК /Trend/ - Готов самолет к транспортировке гражданина Кыргызстана, пострадавшего в авиакатастрофе близ Актау, передает в субботу Trend.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Кыргызстана Аскат Алагозов, ссылаясь на слова министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, во время доклада Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову о ходе выполнения поручения по оказанию особого внимания пострадавшим в авиакатастрофе.

"Самолёт готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в Актау. Однако его текущее состояние остаётся тяжёлым, и перевозка может быть опасной. Как только врачи дадут разрешение, его перевезут на родину. Поэтому в настоящее время он получает медицинскую помощь и проходит лечение в местной больнице", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, состояние двух других граждан Кыргызстана оценивается как удовлетворительное, и их выписка из больницы запланирована на понедельник.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.