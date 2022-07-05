В Таджикистане обнародован рост среднемесячной зарплаты за год

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане в январе - апреле 2022 года составила 1 652 сомони (157,3 доллара), что на 10,2 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (1 498 сомони, или 142,6 доллара).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

По данным ведомства, самая высокая среднемесячная номинальная зарплата в Таджикистане в отчетном периоде была зафиксирована в столице Душанбе - 2 397 сомони, или 228,2 доллара. В январе - апреле 2022 года в Хатлонской области среднемесячная номинальная зарплата составила 1 224 сомони (116,5 доллара), что в два раза меньше по сравнению с показателем по столице Таджикистана.

Отметим, что в соседнем Кыргызстане среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале 2022 года выросла на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 20 943 сома (263,4 доллара).