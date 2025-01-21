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Душанбе и Москва обсудили сотрудничество в противодействии угрозам и вызовам

Таджикистан Материалы 21 января 2025 11:29 (UTC +04:00)
Душанбе и Москва обсудили сотрудничество в противодействии угрозам и вызовам
Фото: МИД Кыргызстана

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ/Trend/ - В Душанбе состоялся очередной раунд таджикско-российских политических консультаций по вопросам сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Таджикистана и России: Фаррух Шарифзода и Сергей Вершинин. В мероприятии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Душанбе и Москвы по тематике противодействия вызовам и угрозам в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних объединений.

Отметим, что накануне в Душанбе также состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с Сергеем Вершининым.

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