Душанбе и Москва обсудили сотрудничество в противодействии угрозам и вызовам

ДУШАНБЕ/Trend/ - В Душанбе состоялся очередной раунд таджикско-российских политических консультаций по вопросам сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Таджикистана и России: Фаррух Шарифзода и Сергей Вершинин. В мероприятии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Душанбе и Москвы по тематике противодействия вызовам и угрозам в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних объединений.

Отметим, что накануне в Душанбе также состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с Сергеем Вершининым.