Таджикистан и Кувейт определили шаги для дальнейшего сотрудничества

ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан и Кувейт подписали протокол Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором определены конкретные шаги для дальнейшего углубления отношений между странами.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

Документ был подписан по итогам четвертого заседания комиссии, которое прошло в Кувейте под председательством министра экономического развития Таджикистана и министра финансов Кувейта.

В ходе заседания обсуждались перспективы сотрудничества, в том числе проект дорожной карты по расширению торговли, инвестиций и туризма. Таджикская сторона предложила привлечь кувейтские инвестиции в приоритетные отрасли, такие как промышленность, добыча полезных ископаемых, текстильное производство, строительство, переработка сельхозпродукции и туризм.

Также стороны затронули вопрос создания совместного инвестиционного фонда для поддержки крупных проектов. Таджикская делегация поблагодарила Кувейтский фонд за помощь в финансировании строительства Рогунской ГЭС и других крупных инфраструктурных проектов.

Обсуждалось создание совместной авиакомпании с кувейтскими инвестициями и модернизация авиационной инфраструктуры. Подчеркнута важность открытия прямых авиарейсов между Душанбе и Кувейтом.

Кувейтская сторона выразила поддержку расширению сотрудничества, отметив, что Таджикистан является надежным партнером для страны.