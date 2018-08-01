Туркменистан придает особое значение принятию конвенции о правовом статусе Каспия - президент

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан придает особое значение разработке и принятию конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары со ссылкой на заявление президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вопрос участия делегации Туркменистана в предстоящем 12 августа в Актау (Казахстан) пятом саммите глав прикаспийских государств обсуждался на последнем правительственном совещании в Ашхабаде.

Отметив особое значение, придаваемое разработке и принятию конвенции о правовом статусе Каспийского моря – базового документа, призванного создать надёжный юридический фундамент для долгосрочного многопланового сотрудничества, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан неизменно выступает за решение всех связанных с этим вопросов на основе взаимного уважения и общепризнанных норм международного права.

В информации сказано, что в 1996 году в Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств, на которой была сформирована специальная рабочая группа по данному вопросу. В 2002 году Ашхабад стал местом проведения первого саммита прикаспийских государств. Его результаты легли в основу важных решений, принятых на саммитах в Тегеране, Баку и Астрахани, состоявшихся соответственно в 2007, 2010 и 2014 годах.

Туркменистан регулярно выдвигает конкретные предложения, призванные способствовать оптимизации взаимовыгодного сотрудничества между пятью прибрежными странами, выступая последовательным приверженцем диверсификации торгово-экономических связей, расширения контактов в экологической сфере, эффективной реализации огромного природно-ресурсного, транзитно-транспортного, энергетического и индустриального потенциала, которым располагает стратегический Каспийский регион, отмечает ТДХ.

Ранее в сообщении госконцерна "Туркменгаз" говорилось, что завершение работы над проектом конвенции по правовому статусу Каспия значительно повысило инвестиционную привлекательность "Южного газового коридора" (ЮГК). Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года. "Южный газовый коридор", включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для ЕС. В мае 2015 года министрами энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президентом Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем была подписана Ашхабадская декларация по энергетике.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Напомним, что председатель госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев в начале мая 2018 года на международном газовом конгрессе в Авазе обратил внимание на то, что Туркменистан продолжает работать над проектом строительства Транскаспийского газопровода.

"Не снят с повестки дня и проект Транскаспийского газопровода”, - сказал министр, отметив, что в Туркменистане в этом контексте уже проложен магистральный внутренний трубопровод Восток-Запад, ориентированный в том числе на экспортные поставки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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