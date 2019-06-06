В Ашхабаде на региональном уровне обсудили водную проблематику

6 июня 2019 09:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась международная конференция на тему «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития в Центральной Азии», сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие отраслевые представители стран Центральной Азии и ООН.

Основные доклады представили министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев и глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (со штаб-квартирой в Ашхабаде) Наталья Герман. Выступившие отметили значимость рационального использования водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, сказано в информации.

Особо была подчёркнута важность налаживания сотрудничества между ООН и Международным фондом спасения Арала (МФСА). В ходе конференции были также рассмотрены потенциальные вызовы процессу защиты окружающей среды и возможности совершенствования сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития.

Отметим, что в Центральной Азии основными источниками водных ресурсов, используемых для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой, являются реки и практически все они трансграничные.

В рамках МФСА создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, которая занимается определением лимитов водозаборов в бассейнах крупнейших рек региона, учётом и охраной водных ресурсов, контролем за их рациональным использованием.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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