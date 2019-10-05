Туркменистан обсудил с ООН положения Конвенции по правам человека

5 октября 2019 15:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Центральной Азии (УВКПЧ ООН) Ришардом Коменда, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили обязательства и выполнение положений конвенций по правам человека, участником которой является Туркменистан.

Гость высоко отметил готовность страны участвовать в прогрессивных процессах по укреплению и защите прав человека, включая совершенствование потенциала института омбудсмена, внедрение образовательных программ и проведение региональных мероприятий, говорится в сообщении.

Были отмечены шаги Туркменистана в области поддержания гендерного равенства, социального содействия мигрантам, беженцам, лицам без гражданства.

В сообщении отмечено, что в конце сентября был подписан президентский указ о принятии в гражданство Туркменистана 863 человек. Таким образом, гражданами Туркменистана стали представители 14 национальностей.

Также стороны говорили о деятельности рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В этом контексте была отмечена значимость семинара на тему «Внедрение информационных технологий для отслеживания исполнения рекомендаций механизмов ООН по правам человека», состоявшегося накануне в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие представители министерства финансов и экономики Туркменистана и руководители агентств ООН в Туркменистане.

Цель семинара заключалась в презентации участникам специального программного обеспечения, способствующего систематизировать и классифицировать рекомендации, полученные по итогам рассмотрения докладов Туркменистана в договорных органах ООН, сказано в информации. Подводя итоги встречи, стороны подтвердили приверженность дальнейшему плодотворному взаимодействию в области совершенствования системы защиты прав человека.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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