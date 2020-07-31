Президент Туркменистана направил послание Президенту Турецкой Республики

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану послание, в котором выразил признательность турецкому лидеру за его особое внимание и личный вклад в дальнейшее наращивание отношений взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В своем послании глава государства отметил, что неуклонное укрепление многогранного, дружеского диалога с Турецкой Республикой всегда выступает одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

«Прошедшие испытание историей и обретшие сегодня богатый опыт братские туркмено-турецкие отношения являются прочным фундаментом в успешной реализации задач в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», - подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подтвердив, что будут приложены все усилия для дальнейшего развития взаимодействия на принципах долгосрочности и доверия в интересах наших народов.

Туркменский лидер также отметил, что в настоящее время мировая общественность оказалась лицом к лицу с пандемией, охватившей огромное географическое пространство и угрожающей всему человечеству. В данной связи глава государства выразил Президенту Турецкой Республики признательность за то, что, благодаря поддержке турецкого лидера, в Туркменистан были направлены медицинские препараты и средства личной защиты. «Мы расцениваем это как яркий символ нерушимой дружбы и братства между нашими странами»,- подчеркнул туркменский лидер.

Пользуясь возможностью, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану е пожелания крепкого здоровья и благополучия, а братскому турецкому народу – счастья и процветания.