Состоялась встреча Посла Туркменистана в Италии с ректором Римского Университета Ла Сапьенца

БАКУ/Trend/ - 9 июня 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комекова с Ректором Римского Университета Ла Сапьенца Антонеллой Полимени.

Во время встречи стороны обсудили развитие отношений между Римским Университетом Ла Сапьенца и Высшими Учебными Заведениями Туркменистана, в частности установление партнерских связей с Туркменским Государственным Университетом имени М.Фраги, а также с Туркменским Государственным Медицинским Университетом имени М. Карриева. Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных исследований, обмена опытом, стажировки преподавателей и студентов в вузах Туркменистана и университете Сапьенца, а также проведение на базе университета Сапьенца различных совместных мероприятий и конференций.

Особо подчеркнут визит Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ноябре 2019 года в Итальянскую Республику, который открыл новые страницы в развитии двустороннего сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.

Ректор Римского Университета Ла Сапьенца Антонелла Полимени отдельно отметила заинтересованность установления связей с Туркменским Государственным Медицинским Университетом, а также приема студентов и преподавателей из Туркменистана для обмена опытом, подготовки высококвалифицированных специалистов и проведения совместных научных исследований на базе университета Сапьенца.

Римский университет «Ла Сапиенца» - итальянский государственный университет, основанный в 1303 году, один из старейших и крупнейших Университетов в мире, в котором обучается более 113 000 студентов, имеет 11 факультетов и школы с особым статусом. Особо популярны среди иностранных студентов факультеты Юриспруденции, Фармацевтики и Медицины, а также Школа Перспективных Исследований Университета Сапьенца. Здесь получили образование знаменитые политические и общественные деятели Италии, включая действующего Президента Итальянской Республики Серджио Маттарелла и Премьер-Министра Марио Драги.