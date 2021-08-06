В Туркменистане прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Туркменистан 6 августа 2021 15:00 (UTC+04:00)
В Туркменистане прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 6 августа 2021 года, в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В заседании также приняла участие специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Президенты стран Центральной Азии съехались в Туркменистан для участия в этом совещании, в рамках которого прошел ряд параллельных мероприятий экономического и культурного характера, включая Экономический форум стран ЦА, Международную выставку национальной продукции стран Центральной Азии, Диалог женщин стран Центральной Азии, а также Международный фестиваль национальных блюд стран региона.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Конгресс-центре НТЗ «Аваза». Мероприятие началось с двусторонних встреч глав государств. Затем состоялось совместное фотографирование президентов пяти государств Центральной Азии.

В своей приветственной речи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил коллег за принятие приглашения посетить Туркменистан для участия в Консультативной встрече, нацеленной на дальнейшее укрепление региональной кооперации, обеспечение условий для более активных и адресных шагов в этом направлении, что призвано стать мощным мобилизующим фактором эффективного и конструктивного участия Центрально-Азиатского региона в континентальных и глобальных делах.

Стороны рассмотрели ключевые аспекты развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между странами региона. Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам региональной стабильности. Президенты обсудили актуальные задачи регионального сотрудничества, обменялись мнениями по насущным темам международного развития. Они также договорились усилить внешнеполитическую кооперацию, в том числе путем проведения регулярных пятисторонних межмидовских встреч стран региона.

В ходе совещания президенты обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в ходе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте 29 ноября 2019 года. Стороны отметили важность региона с геополитической и геоэкономической точек зрения, подчеркнули высокий уровень взаимопонимания, доверия и взаимного уважения между странами, которые связаны многовековыми историческими, духовными и культурными узами. Подчеркнуто, что все это позитивно влияет на развитие не только региона, но и Евразии в целом.

Особое внимание уделено созданию благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширению сотрудничества стран региона в транспортно-коммуникационной области, в частности, путем поддержания эффективного функционирования существующих и формирования новых транспортных коридоров. В своем выступлении Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Основываясь на документах ООН, мы идем по пути формирования в Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических условий для безопасного, устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса на энергоносители, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры».

Президенты обменялись мнениями касательно развития торговых связей, увеличения объемов экспортно-импортных операций. Были достигнуты договоренности об увеличении диверсификации взаимного товарооборота и промышленной кооперации.

Одной из важных составляющих повестки дня встречи была консолидация усилий стран региона по борьбе с пандемией. Президенты договорились способствовать организации и поощрять совместные исследования в области изучения природы происхождения инфекций нового типа, а также внедрение новых методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

По итогам встречи принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Затем состоялась торжественная церемония вручения Почетного знака глав государств Центральной Азии. В соответствии с решением, принятом президентами стран ЦА на нынешней Консультативной встрече, Почетный знак был вручен Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества между государствами Центральной Азии, укреплении мира и безопасности в регионе, продвижении совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе. Под аплодисменты собравшихся Почетный знак вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Далее состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В этот же день президенты посетили Международную выставку национальной продукции стран Центральной Азии и Международный фестиваль национальных блюд стран ЦА.

В завершении дня главы государств приняли участие в праздничном концерте деятелей культуры и искусств стран Центральной Азии и в официальном ужине.

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