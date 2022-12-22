В Туркменистане перевыполнена доходная часть госбюджета

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь 2022 года доходная часть госбюджета Туркменистана перевыполнена на 19,9 процента.

Об этом, на расширенном заседании Кабмина, сказал заместитель председателя Правительства Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, передает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

При этом расходная часть госбюджета выполнена на 98,1 процента. Объём освоенных капвложений за счёт всех источников финансирования по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 14,1 процента.

Отметим, что в формирование современной промышленной инфраструктуры в Туркменистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.