В Туркменистане перевыполнена доходная часть госбюджета за 2022 год

БАКУ /Trend/ - За 2022 год доходная часть госбюджета Туркменистана перевыполнена на 25,8 процента, а расходная - на 99,9 процента.

Об этом сказал министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров на состоявшемся 10 февраля расширенном заседании Кабмина, передает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

Кроме того, по его словам, доходная часть местного бюджета исполнена на уровне 120,1 процента, а расходная – 99,8 процента.

Во время заседания Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Мухамметгелди Сердарова от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Министром финансов и экономики глава Туркменистана назначил Сердара Джораева, освободив его от должности заместителя министра.

Отметим, что в формирование современной промышленной инфраструктуры в Туркменистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.