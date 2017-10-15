Узбекистан и ВБ обсудили направления расширения сотрудничества

15 октября 2017 11:31 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана встретилась с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Встреча состоялась в субботу в рамках участия делегации Узбекистана в работе осенних сессий Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

По информации посольства Узбекистана в США, на переговорах стороны обменялись мнениями о приоритетах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Обсуждены ключевые направления расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов в таких сферах, как модернизация энергетической, ирригационной и коммунальной отраслей республики, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, переработка сельскохозяйственной продукции.

Вице-президент ВБ подчеркнул значимость состоявшейся 20 сентября 2017 года в рамках визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк двухсторонней встречи с президентом Всемирного банка Джим Ёнг Кимом.

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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