«Узбекэнерго» и Всемирный банк обсудили реформы в секторе электроэнергетики

Представители АО «Узбекэнерго» и Группы Всемирного банка провели встречу для обсуждения реформ в секторе электроэнергетики Узбекистана, сообщают узбекские СМИ.

Стороны обсудили план по расширению генерирующих мощностей с наименьшими затратами, исследования по тарифам, институциональных реформ в секторе электроэнергетики (реструктуризация сектора), развития возобновляемой энергетики.

Делегации АО «Узбекэнерго» и Всемирного банка согласовали основные направления по определению плана расширения генерирующих мощностей для сектора электроэнергетики в целях удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и достижения стратегических целей по диверсификации энергетического баланса и обеспечению устойчивости отрасли:

определению основных недостатков в методологии формирования тарифов, и рекомендаций по ее совершенствованию;

подготовке тарифной модели для сектора электроэнергетики Республики Узбекистан;

поддержке инициатив Правительства по реструктуризации электроэнергетического сектора, направленные на повышение эффективности работы сектора энергетики, переход на рыночный подход и повышение эффективности и устойчивости сектора; поддержке инициатив Правительства по расширению внедрения ВИЭ путем определения мер политики, нормативной и институциональной базы.

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