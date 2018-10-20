Российский "Внешэкономбанк" выделит хокимияту Ташкента 100 млн долларов на развитие дорог и общественного транспорта

20 октября 2018 08:18 (UTC+04:00)

Российский "Внешэкономбанк", его "дочка" "ВЭБ-лизинг" и хокимият Ташкента подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Документ был подписан в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

"Стороны намерены развивать долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество по финансированию программ организации дорожного движения, модернизации городского транспорта и дорожного хозяйства Ташкента с использованием российской техники, оборудования и цифровых технологий на общую сумму до 100 миллионов долларов", – отметили в российском банке.

По мнению сторон, подписание сегодняшнего соглашения ­– часть масштабной повестки по развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном.

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) учреждена в 2007 году на базе Внешэкономбанка СССР. Задачами банка являются повышение конкурентоспособности и диверсификация российской экономики, стимулирование инвестиционной деятельности.

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