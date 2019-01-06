Ташкент и Самарканд может связать еще одна скоростная железная дорога

Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" рассматривает возможность строительства еще одной скоростной железной дороги от Ташкента до Самарканда, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника издания, вопрос о строительстве выделенной электрифицированной линии для поездов "Афросиаб" недавно был поднят руководством, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

"Это позволит сократить путь примерно до 1 часа 20 минут. Сейчас 333 километра пути между городами высокоскоростной электропоезд проезжает за 2 часа 8 минут, - сказал собеседник. - Данное предложение находится только на стадии разработки".

Железнодорожная компания более шести лет эксплуатирует поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo, названные в честь древнего городища. Сейчас в парке компании четыре скоростных состава "Афросиаб".

Кроме того, "Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской Talgo и корейской Hyundai о покупке новых скоростных поездов.

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