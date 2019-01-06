Ташкент и Самарканд может связать еще одна скоростная железная дорога

6 января 2019 17:05 (UTC+04:00)

Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" рассматривает возможность строительства еще одной скоростной железной дороги от Ташкента до Самарканда, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника издания, вопрос о строительстве выделенной электрифицированной линии для поездов "Афросиаб" недавно был поднят руководством, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

"Это позволит сократить путь примерно до 1 часа 20 минут. Сейчас 333 километра пути между городами высокоскоростной электропоезд проезжает за 2 часа 8 минут, - сказал собеседник. - Данное предложение находится только на стадии разработки".

Железнодорожная компания более шести лет эксплуатирует поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo, названные в честь древнего городища. Сейчас в парке компании четыре скоростных состава "Афросиаб".

Кроме того, "Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской Talgo и корейской Hyundai о покупке новых скоростных поездов.

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