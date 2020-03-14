Узбекистан вступил в Совет по промышленной безопасности СНГ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан вступил в Межгосударственный совет по промышленной безопасности СНГ, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

Постановление президента Узбекистана «О присоединении к международным договорам», предусматривающее присоединение к соглашению о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, было принято 26 сентября 2018 года.

В настоящее время специально уполномоченным государственным органом в области промышленной безопасности в соответствии с законодательством является Государственная инспекция «Саноатгеоконтехназорат».

Межгосударственный совет по промышленной безопасности (МСБП) для сотрудничества в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах среди стран СНГ был создан 28 сентября 2001 года. Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ.

Государства-члены МСБП - Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Армения, Таджикистан, Украина и Узбекистан.

Вступление Узбекистана в МСПБ СНГ позволит эффективно взаимодействовать в вопросах обеспечения промышленной безопасности, гармонизации требований промышленной безопасности, совершенствования национальной нормативно-правовой и технической документации в области промышленной безопасности, обмениваться информацией и т.д.

Участие Узбекистана в МСПБ будет способствовать не только укреплению промышленной безопасности, но и сотрудничеству со специалистами из стран СНГ.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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