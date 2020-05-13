В Узбекистане 300 местным компаниям окажут содействие в повышении ресурсоэффективности

Глава ТПП Узбекистана А.Икрамов подписал соглашение о запуске нового проекта «Ресурсоэффективность в агропродовольственной промышленности» с бюджетом 3 млн. евро, 80% из которых будут покрыты грантовыми средствами Комиссии Евросоюза, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Проект охватит предприятия пищевой промышленности, расположенные в Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях, и будет нацелен на содействие местным предприятиям в переходе на «зеленую экономику» путем внедрения практики устойчивого потребления и производства в сельскохозяйственном секторе.

В рамках данного проекта планируется привлечение высококвалифицированных экспертов из Германии, Австрии и Индии, совместно с которыми на протяжении 4-х лет ТПП будет организована работа по следующим направлениям:

- проведение оценки потребностей и информирование малых предприятий о возможностях улучшения их деятельности путем внедрения инструментов ресурсо- и энергосбережения;

- оказание практического содействия 300 малым предприятиям в повышении их ресурсо- и энергоэффективности;

- оказание содействие местным финансовым организациям во внедрении новых инструментов финансирования, основанных на концепции устойчивого потребления и производства;

- подготовка 30 местных консультантов по вопросам повышения ресурсо- и энергоэффективности;

- оказание содействия интеграции практики бережливого производства в существующие агро-кластеры;

- институциональное развитие местных организаций в вопросах воздействия производственных процессов на окружающую среду в долгосрочной перспективе и т.д.

Данный проект запускается в рамках программы Комиссии Евросоюза «SWITCH Asia» с участием представителей консорциума, в состав которого входят организации и консалтинговые компании из Германии, Австрии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.