До конца года в Узбекистане ожидается увеличение добычи природного газа до 34,6 миллиарда кубометров

Узбекистан 26 октября 2020 15:12 (UTC+04:00)
До конца года в Узбекистане ожидается увеличение добычи природного газа до 34,6 миллиарда кубометров

В Узбекистане планируется до конца года запустить 77 скважин, капитально отремонтировать 171 скважину, построить и начать эксплуатировать компрессорные станции на месторождениях Учкир, Зеварда, Алан, увеличить добычу природного газа до 34,6 миллиарда кубометров, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Это отмечалось на видеоселекторном совещании, которое прошло под руководством председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева.

На совещании была критически проанализирована работа, проделанная в отрасли за 9 месяцев текущего года, и определены задачи по увеличению добычи природного газа, его поставке на внутренний рынок.

Заместитель председателя правления и члены совета директоров получили предупреждение за снижение добычи природного газа в августе и сентябре.

Были поставлены задачи к концу текущего года завершить строительство 35 поисково-разведочных скважин, а также нарастить запасы природного газа и жидких углеводородов на 20 миллиардов кубометров и 620 тысяч тонн соответственно.

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