GALANZ Bottlers намерена построить завод по выпуску прохладительных напитков в Узбекистане

Компания GALANZ Bottlers планирует построить завод по производству прохладительных напиток в Узбекистане. Об этом было сообщено в ходе встречи бизнесменов из Казахстана с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с группой предпринимателей из Казахстана. Стороны обсудили вопросы реализации перспективных инвестиционных проектов, взаимовыгодных проектов в сфере промышленности, строительства, медицины, ландшафтного дизайна и туризма.

Руководство GALANZ Bottlers отметило, что компания в сотрудничестве с партнерами из Узбекистана намерена реализовать проект в Узбекистане по строительству прохладительных напиток. Отмечено, что завод будет производить холодный чай, газированные напитки и воду.

GALANZ Bottlers также намерена импортировать колбасные изделия, макаронные изделия, консервы и кондитерские изделия из Узбекистана в Казахстан.