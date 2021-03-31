Uzbekistan Airways с мая возобновит полеты в Ригу
Еженедельные полёты по маршруту Ташкент - Рига - Ташкент возобновятся с мая. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.
Всем иностранцам разрешено посещать страну только при наличии обоснования, а именно: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, вид на жительство и похороны. Причина должна быть указана на сайте covidpass.lv.
Стоимость полёта составит: Ташкент - Рига - от 4,6 млн. сумов, Ташкент - Рига - Ташкент: от 8,4 млн. сумов.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО)
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО)
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана