Uzbekistan Airways с мая возобновит полеты в Ригу

Еженедельные полёты по маршруту Ташкент - Рига - Ташкент возобновятся с мая. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Всем иностранцам разрешено посещать страну только при наличии обоснования, а именно: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, вид на жительство и похороны. Причина должна быть указана на сайте covidpass.lv.

Стоимость полёта составит: Ташкент - Рига - от 4,6 млн. сумов, Ташкент - Рига - Ташкент: от 8,4 млн. сумов.