Президент Узбекистана примет участие в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) по ситуации в Афганистане, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

«С учетом складывающейся ситуации в Афганистане, а также в целях более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнерами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя во внеочередном саммите глав государств ОДКБ, который состоится 23 августа 2021 года в формате видеоконференции», — сообщили в МИД.

Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.

Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.