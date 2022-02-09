Российский дистрибьютор автомобилей и Узбекистан обсудили совместные проекты в сфере электротранспорта

БАКУ /Trend/ - Официальный дистрибьютор автомобилей семи европейских марок в России - ООО "Фольксваген Груп Рус" заинтересовался планами Узбекистана по производству электромобилей, передает Trend со ссылкой на узбекское министерство энергетики.

По данным ведомства, министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с представителями "Фольксваген Груп Рус" во главе с генеральным директором Штефаном Меха.

Большой интерес со стороны зарубежной делегации вызвало развитие в Узбекистане производства электротранспорта.

«Было отмечено, что импорт электромобилей на данный момент в Узбекистане не облагается акцизами и таможенными пошлинами. На базе ряда АЗС функционируют заправки для электрокаров, идет развитие частного бизнеса в данном направлении», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров также была предоставлена информация о планах по развитию в Узбекистане производства автомобильного топлива класса Евро-5 в ближайшие годы.

Кроме того, говорилось о реализации проекта по модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода, в результате которого с 2025 года планируется производить 1,75 миллиона тонн нефтепродуктов стандарта Евро-5.

Зарубежных представителей также ознакомили с развитием возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Узбекистане, доля которой в общем энергобалансе к 2030 году должна достичь не менее 25 процентов.

Стороны в ходе встречи обменялись мнениями о возможностях реализации совместных проектов и договорились о детальном рассмотрении перспективных предложений.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)