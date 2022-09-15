Подписан пакет документов, направленных на укрепление узбекского-китайского стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - По итогам плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принят пакет двусторонних документов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.
Главы государств подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости, отражена оценка состояния и перспектив укрепления всестороннего стратегического партнерства двух стран.
В рамках визита на высшем уровне также подписаны 15 документов, в числе которых:
– Меморандум об инвестиционном сотрудничестве в области «зелёного» развития;
– Меморандум об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики;
– Меморандум о сотрудничестве в сфере освоения полезных ископаемых;
– Меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции;
– Меморандум о сотрудничестве в области строительства;
– Программа культурного обмена на 2022-2025 годы;
– Соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;
– Соглашение об установлении партнерских отношений между Cамаркандской областью и провинцией Шаньдун;
– Соглашение об установлении партнерских отношений между Ташкентской областью и мегаполисом Чунцином;
– Соглашение об установлении партнерских отношений между Бухарской областью и провинцией Юньнань;
– Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Бухарой и Куньмином.
Также достигнуты договоренности и подписаны соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на сумму 15 миллиардов долларов.