Состоится второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023)

БАКУ/Trend/ - В столице Узбекистана идет подготовка к второму Ташкентскому международному инвестиционному форуму (TIIF-2023).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на правительственный портал Узбекистана.

По словам источника, форум пройдет 27-28 апреля текущего года в Congress Hall Tashkent City.

Основная цель форума - объединить как можно больше инвесторов из разных стран мира для демонстрации инвестиционного потенциала Узбекистана и стран Центральной Азии в целом.

В рамках мероприятия ожидается проведение более 30 дискуссионных встреч экспертов, включая панельные сессии, круглые столы и переговоры в формате B2B.

Регистрация на форум доступна по адресу www.iift.uz и продлится до 20 апреля 2023 года.

Напомним, что первый форум состоялся в марте 2020 года. В ходе этого масштабного делового мероприятия около двух тысяч участников из 56 стран мира собрались вместе, чтобы обсудить инвестиционный потенциал предприятий Узбекистана.