Узбекистан занимает очень важное место в ОТГ - турецкий депутат

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан занимает очень важное место в Организации тюркских государств (ОТГ) благодаря проведенным в стране реформам и вкладу в объединение тюркского мира.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказал депутат Великого национального собрания Турции от Партии справедливости и развития Реджеп Шекер.

«Узбекистан является очень важным государством-членом ОТГ. Мы очень рады быть здесь, наблюдать за процессом референдума, который прошел успешно. Мы прибыли в Узбекистан 28 апреля и начали наблюдать за процессом референдума. В состав нашей миссии международных наблюдателей входят представители Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана», - сказал он.

Депутат отметил, что большое значение имеет тот факт, что молодежь приняла активную роль в референдуме.

Он также добавил, что с каждым днем отношения между Азербайджаном и Узбекистаном все больше развиваются. «Продолжение этих отношений, проведение этого референдума важно для развития Узбекистана. Никаких сбоев, проблем в процессе референдума не было. Поздравляем Узбекистан с их успешным проведением. 90 процентов населения приняли изменения в Конституцию. Мы верим, что Узбекистан будет продолжать развиваться и проводить реформы в социальной, политической и экономической сферах», - отметил депутат.