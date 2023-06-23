Узбекистан увеличил импорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2023 года в Узбекистане для покрытия растущего внутреннего потребления было импортировано 2,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 384,6 млн кВтч или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Trend, об этом говорится в представленных министерством энергетики страны показателях производства, поставок и импорта электроэнергии за январь-май 2023 года.

Согласно информации, за первые 5 месяцев года в стране произведено 31,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 1,0 млрд кВтч или на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.