В Узбекистане сократился экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года из Узбекистана было экспортировано 1,1 млрд кВтч электроэнергии, что на 243,2 млн кВтч или на 18,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Trend, об этом говорится в представленных министерством энергетики страны показателях производства, поставок и импорта электроэнергии за январь-май 2023 года.

Согласно информации, за первые 5 месяцев года в стране произведено 31,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 1,0 млрд кВтч или на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.