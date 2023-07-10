Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили приоритетные области сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, передает в понедельник Trend.

Как сообщили в Администрации Президента Узбекистана, Президент Рахмон искренне поздравил узбекского лидера с убедительной победой на прошедших досрочных президентских выборах.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения многосторонних узбекско-таджикских отношений и практического сотрудничества, в основном в области торгово-экономических, инвестиционных, энергетических, сельскохозяйственных и других приоритетных секторов.

Стороны также обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

Напомним, что по итогам досрочных президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля 2023 года, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей.