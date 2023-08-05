Из Китая в Узбекистан отправился первый грузовой поезд с фотоэлементами

БАКУ /Trend/ - Грузовой поезд с фотоэлектрическими элементами для Узбекистана отправился выехал из Сианя, административного центра китайской провинции Шэньси.

Как передает Trend, грузовой поезд загружен 50 контейнерами с фотоэлементами 20 МВт, представляющими собой первую партию продукции для фотоэлектрического проекта мощностью 1 ГВт в Узбекистане.

В общей сложности 60 поездов, груженных почти 3 тысячами контейнеров, как ожидается, отправятся для реализации данного проекта в Узбекистан по маршруту железнодорожных грузоперевозок Китай–Европа.