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Из Китая в Узбекистан отправился первый грузовой поезд с фотоэлементами

Узбекистан Материалы 5 августа 2023 06:12 (UTC +04:00)
Из Китая в Узбекистан отправился первый грузовой поезд с фотоэлементами

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Грузовой поезд с фотоэлектрическими элементами для Узбекистана отправился выехал из Сианя, административного центра китайской провинции Шэньси.

Как передает Trend, грузовой поезд загружен 50 контейнерами с фотоэлементами 20 МВт, представляющими собой первую партию продукции для фотоэлектрического проекта мощностью 1 ГВт в Узбекистане.

В общей сложности 60 поездов, груженных почти 3 тысячами контейнеров, как ожидается, отправятся для реализации данного проекта в Узбекистан по маршруту железнодорожных грузоперевозок Китай–Европа.

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