Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов

21 августа узбекская авиакомпания Centrum Air запустила прямые рейсы между Ташкентом и Дохой (Катар). Первых пассажиров, вылетевших из международного ташкентского аэропорта торжественно сопроводили на рейс, сообщает Trend.

По планам, регулярные пассажирские перелеты на направлении Ташкент — Доха будут выполняться еженедельно на лайнерах Airbus A320.

Centrum Air является узбекистанской бюджетной авиакомпанией с главным офисом в Ташкенте, получила разрешение на осуществление пассажирских рейсов в начале 2023 года. В текущий момент авиапарк компании насчитывает три воздушных судна Airbus A320 и одну модель Boeing-747.