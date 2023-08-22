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Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов

Узбекистан Материалы 22 августа 2023 15:03 (UTC +04:00)
Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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21 августа узбекская авиакомпания Centrum Air запустила прямые рейсы между Ташкентом и Дохой (Катар). Первых пассажиров, вылетевших из международного ташкентского аэропорта торжественно сопроводили на рейс, сообщает Trend.

По планам, регулярные пассажирские перелеты на направлении Ташкент — Доха будут выполняться еженедельно на лайнерах Airbus A320.

Centrum Air является узбекистанской бюджетной авиакомпанией с главным офисом в Ташкенте, получила разрешение на осуществление пассажирских рейсов в начале 2023 года. В текущий момент авиапарк компании насчитывает три воздушных судна Airbus A320 и одну модель Boeing-747.

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