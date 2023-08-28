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Холдинг из Саудовской Аравии инвестирует в проекты в Узбекистане

Узбекистан Материалы 28 августа 2023 21:51 (UTC +04:00)
Холдинг из Саудовской Аравии инвестирует в проекты в Узбекистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом и генеральным директором компании Vision Invest Омаром Аль-Мидани, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу правительства Узбекистана.

На встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, транспорта и логистики, управления промышленными отходами и водоочистки.

Также достигнута договоренность о начале проработки новых проектов в обсужденных направлениях.

Отметим, что Vision Invest управляет активами на сумму более $96 млрд. Основное направление деятельности – реализация интегрированных инфраструктурных проектов в области энергетики, водоснабжения, коммунальных услуг, строительства, транспорта и недвижимости. Штат компании – 9 500 сотрудников.

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