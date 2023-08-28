Холдинг из Саудовской Аравии инвестирует в проекты в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с президентом и генеральным директором компании Vision Invest Омаром Аль-Мидани, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу правительства Узбекистана.

На встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, транспорта и логистики, управления промышленными отходами и водоочистки.

Также достигнута договоренность о начале проработки новых проектов в обсужденных направлениях.

Отметим, что Vision Invest управляет активами на сумму более $96 млрд. Основное направление деятельности – реализация интегрированных инфраструктурных проектов в области энергетики, водоснабжения, коммунальных услуг, строительства, транспорта и недвижимости. Штат компании – 9 500 сотрудников.