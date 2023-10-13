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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Кыргызстан

Узбекистан Материалы 13 октября 2023 08:49 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Кыргызстан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова отбыл с рабочим визитом в город Бишкек, передает Trend.

Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке. Мероприятие пройдет под председательством Кыргызской Республики.

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2024 году.

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