Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова отбыл с рабочим визитом в город Бишкек, передает Trend.

Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке. Мероприятие пройдет под председательством Кыргызской Республики.

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2024 году.