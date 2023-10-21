БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что сложная и неопределённая ситуация в мире негативно влияет на экономику, поэтому необходимо больше использовать внутренние возможности для продолжения устойчивого экономического роста, передает Trend.

Шавкат Мирзиёев поручил правительству тщательно проработать экономическую программу на 2024 год сквозь призму выполнения задач, заложенных в Стратегии «Узбекистан-2030», принятой в сентябре.

За январь-сентябрь экономика Узбекистана выросла на 5,8%.

Рост в промышленности составил 5,7%, сельском хозяйстве — 4,1%, сфере услуг — 12,1%.

Экспорт увеличился на 23,5% до 17,7 млрд долларов США.

По итогам года ожидается рост ВВП не менее чем на 5,6%.