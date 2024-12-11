Президент Узбекистана предложил назначить Тимура Ишметова председателем Центрального банка

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил в Сенат Олий Мажлиса (парламент) кандидатуру первого заместителя советника Президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка.

Как передает Trend, об этом сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Ранее Президент Узбекистана внес в Сенат Парламента представление об освобождении председателя правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратова от занимаемой должности.

Согласно законодательству, председатель правления Центрального банка назначается и освобождается от должности Сенатом по представлению Президента.